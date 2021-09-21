Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Офис президента.



«На открытии сессии выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден», — сказано в сообщении.



76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса и сохранению окружающей среды.



Ежегодные дебаты продлятся до 27 сентября. Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи 22 сентября. В этот день также состоится заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий.



На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.