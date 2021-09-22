Рада поручила Кабмину разобраться, сколько украинцев нуждаются в жилье

Верховная Рада приняла постановление, которым поручила Кабинету министров выяснить, сколько украинцев нуждаются в жилье. Проект постановления «О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье» поддержали 343 голосами на заседании в среду.



Как следует из пояснительной записки, постановлением предусматривается поручить Кабинету министров обеспечить проведение комплексного анализа состояния обеспечения граждан жильем по категориям:

в разрезе областей, городов, ОТГ, ведомств, а также в целом по стране по количеству граждан, находящихся в очередях;

средств, необходимых для обеспечения граждан жильем с учетом средней стоимости жилья на соответствующей территории;

среднего и максимального срока пребывания на учете граждан, динамики движения жилищной очереди по годам с 1991 года;

статистики получение жилья гражданами за последние 10 лет.

Кроме того, предполагается осуществить верификацию полученной информации министерством развития громад и территорий, министерством цифровой трансформации и другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти с соответствующими государственными реестрами.



«У нас куча нерешенных проблем в обеспечении жильем тех, кто в нем нуждается. Хочу отметить, что очереди на жилье у нас дублируются. Например, есть люди, которые имеют статус участника боевых действий, одновременно являются многодетными родителями», — рассказала одна из инициаторов проекта нардеп Галина Третьякова (фракция «Слуги народа»).



Она акцентировала внимание на необходимости создания единой очереди, чтобы понять реальные масштабы потребностей людей в жилье.



«Мои запросы к местным органам самоуправления и центральным органам власти говорят о том, что на сегодняшний день такой единой очереди и понимая, какая потребность по всей стране в жилье отсутствует», — добавила Третьякова.