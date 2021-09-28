Рост в два раза: Более 6500 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 27 сентября, в Украине выявили 6 552 новых случая заражения коронавирусом, что на 3 545 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 927 пациентов, а 143 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 401 956 человек. Из них выздоровел 2 248 071 пациент, а умерли 55 863 человека.



За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и в городе Киев (461).



Вчера провели 65 812 тестирований на коронавирус за сутки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.