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На Донетчине стационары ковидных больниц заполнены больше, чем наполовину

29 сентября 2021, 14:30

На Донетчине стационары ковидных больниц заполнены больше, чем наполовину

В Донецкой области в стационарах больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, находятся более тысячи человек. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в среду. 

Он отметил, что с начала пандемии область уже переступила черту в 100 000 случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки заболели 699 человек.

«На сегодня 100 527 заболевших с подтвержденным случаем COVID-19. К сожалению, возросло и количество умерших от осложнений, их уже зарегистрировано 2 608. Около 92 000 человек выздоровели», — привел свежие данные Педенко.

При этом, по его словам, более тысячи человек находятся на стационарном лечении, и динамика госпитализаций остается высокой.

«На сегодняшний день в соответствии с индикаторами определения уровней эпидемической опасности мы находимся в "оранжевой" зоне. Динамика уровня госпитализации у нас превышает 50% и на сегодня составляет 66,3%. На койках, которые выделены для госпитализации больных COVID-19 находятся 1 036 человек — это более 50% от всего коечного фонда», — сказал Педенко.

Он отметил, что прививка гарантирует почти в 100% случаев защиту от тяжелого течения заболевания. Всего в данное время вакцинировано около 11% жителей Донетчины.

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