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На Донбассе — более 1200 заболевших COVID-19, 28 человек умерли

29 сентября 2021, 10:56

На Донбассе — более 1200 заболевших COVID-19, 28 человек умерли

За минувшие сутки, 29 сентября, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 699 заболевших COVID-19, в Луганской области — 525 заболевших. Об этом сообщается в системе мониторинга распространения коронавируса.

В течение суток на Донетчине вследствие осложнений умерли 24 ранее заболевших пациента, на Луганщине — четверо умерших.

За все время исследований в Донецкой области без учета оккупированной территории зафиксировано 100 527 случаев заболевания COVID-19 (92 496 человек выздоровели, 2608 умерли), в Луганской — 33 455 случая инфицирования (28 038 человек выздоровели, 1088 — умерли).

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