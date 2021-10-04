За фальсификацию на выборах осуждена глава УИК на Луганщине

Суд вынес обвинительный приговор председателю участковой избирательной комиссии на местных выборах в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в 2020 году на выборах поселкового головы в одной из громад Старобельского района председатель УИК совместно с секретарем подделали протоколы о подсчете голосов.



«Они внесли недостоверные сведения о получении одним из кандидатов больше голосов, чем фактически было отдано», — говорится в сообщении.



Факт подделки результатов голосования обнаружился при принятии протоколов территориальной избирательной комиссией. Чтобы скрыть преступление, председательница УИК разорвала протоколы о подсчете голосов и выбежала из здания с поврежденными документами.



Женщину обвинили во включении в избирательную документацию заведомо недостоверных сведений и в повреждении протоколов о подсчете голосов (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 158-3, ч. 3 ст. 158-3 УК).



В суде она полностью признала свою вину. Между обвиняемой и прокурором заключено соглашение.



Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с назначением годовалого испытательного срока, с лишением права занимать любые должности в избирательных комиссиях сроком на 5 лет.



Обвинительный акт в отношении секретаря УИК в настоящее время рассматривается судом.