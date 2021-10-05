На Донетчине пик волны коронавируса прогнозируют в ноябре

В сентябре заболеваемость коронавирусом в Донецкой области увеличилась в 4 раза по сравнению с августом. Пик этой волны ожидается в ноябре, рассказал глава облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за сентябрь.



Он отметил, что за прошлый месяц в области выявлено 8 184 новых случая ковида, 145 человек умерли.



«По расчетам, приблизительно на ноябрь-месяц мы выходим на пик пандемии», — сказал Кириленко.



Он добавил, что цифры значительные и по проценту загруженности мест, обеспеченных кислородом.



«Кислородом у нас обеспечено приблизительно 95% койко-мест. Сейчас решается вопрос оснащения основых ведущих больниц базовым стационарным кислородом, чтобы были кислородные станции. Проекты уж реализуются. На ноябрь-декабрь мы выходим с реализацией основых проектов по субвенции, которая была предоставлена», — рассказал глава ОГА.



По словам Кириленко, загруженность ковидных мест в больницах области составляет 64,9%. До конца недели будут развернуты дополнительные койки, предварительно — 235 мест, чтобы пройти пик заболеваемости и обеспечить оказание медпомощи тяжелым больным.



Он уточнил, что в области из общего числа госпитализированных больных с коронавирусом число вакцинированных людей не превышает 4%.

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