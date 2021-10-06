В ОРДЛО доставили гуманитарный груз от Красного Креста

Сегодня, 6 октября, в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные Украине, доставлена очередная партия гуманитарной помощи.



Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, груз передан от государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.



Общий вес гуманитарной помощи составил 63,96 тонн, его переправили четьрьма грузовиками через КПВВ «Новотроицкое».

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