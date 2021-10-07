На место в кресле спикера Рады претендуют 5 кандидатов

На пост нового главы Верховной Рады претендуют пять кандидатов — народные депутаты Руслан Стефанчук, Ярослав Железняк, Яна Зинкевич, Гео Лерос и Алексей Гончаренко.



«Слуга народа» выдвинула Стефанчука, «Голос» — Железняка, «Европейская солидарность» — Зинкевич, Лерос и Гончаренко выдвинули кандидатуры друг друга.



Депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко попросила у Рады дать день на подготовку декларации Зинкевич, но эту просьбу не поддержали.

Напомним, Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.



Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года.