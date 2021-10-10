В Украину прибыла дополнительная военная помощь от США

В аэропорт «Борисполь» прибыла одна из партий дополнительной помощи для Украины от США в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.



Отмечается, что груз прибыл в рамках дополнительной помощи от США для Вооруженных сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время визита президента Владимира Зеленского в Штаты.



«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское оборудование, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, один из которых прибыл сегодня», — отметили в ведомстве.



Минобороны напоминает, что с 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

Госконцерн «Укроборонпром» по результатам визита украинской делегации в США заключил три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов по совместным разработкам, поставкам продукции и созданию новых производственных мощностей.