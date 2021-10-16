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Столько больных еще не было: В Мариуполе почти заполнено кладбище для умерших от COVID-19

16 октября 2021, 19:10

Столько больных еще не было: В Мариуполе почти заполнено кладбище для умерших от COVID-19

В Мариуполе заканчивается место на кладбище, отведенное под захоронение умерших от COVID-19, и темпы смертности нарастают. Об этом сообщил первый заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут на экстренном брифинге по эпидемиологической ситуации в городе, передает «Дом».

«Сегодня не секрет, сектор Старокрымского кладбища, который отведен под захоронение умерших от COVID-19, начинает расти так, с такими темпами, что нам уже нужно будет думать о другом участке. Поэтому еще раз говорим об ответственности жителей, о серьезности положения. Если мы готовы расставаться с полутора тысячами жителей до конца года, ну, давайте ничего не делать, ждать дальше и рассуждать, правильно ли нас заставляют вакцинироваться», — заявил Когут.

Директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель сообщил, что за 15 дней октября в стационарах больниц города умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По словам директора Мариупольской городской больницы № 9 Александра Железняка, среди этих умерших не было ни одного вакцинированного человека.

На сегодня на лечении в Мариуполе находится 3 182 больных. Из них 502 — в стационарах, более 2 тысяч — на амбулаторном лечении. При этом 97,1% от общего количества больных — не вакцинированы.

Случаи заболевания вакцинированных лиц единичны и составляют 2,9% от всех подтвержденных диагнозов, течение болезни у этих людей проходит в легкой форме.

«Такого количества занятых коек и лиц на амбулаторном лечении в предыдущие волны пандемии мы не наблюдали. В течение трех дней мы фиксируем более 400 случаев в сутки. У нас подготовлена тысяча коек для приема больных коронавирусом, которые подключены к кислороду. Уже 773 койки развернуты, 502 койки заняты», — рассказал Андрей Ремпель.

Он отметил, что впервые с начала пандемии в Мариуполе занято больше 50% коек для больных с коронавирусом.

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