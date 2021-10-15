В Мариуполе ужесточили карантин из-за роста заболеваемости ковидом. Какие ограничения

В Мариуполе ужесточаются карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующее решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС, сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков на брифинге.



С 18 октября с 00:00 до 7:00 запрещается работа ночных клубов и заведений общественного питания.



Кроме того, с 18 октября в Мариуполе школы уходят на каникулы. Внешкольные образовательные заведения и спортивные секции работать тоже не будут работать. В детсадах вводится четырехдневная рабочая неделя.



В мэрии уточнили, что каникулы будут длится неделю. Потом школам рекомендуют еще неделю вести обучение в дистанционном режиме.



С 18:00 октября в городе запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек.



Также с 18 октября вводится ограничение относительно заполнения не более 50% стоячих мест в транспорте, который способен вместить более 70 пассажиров.



С 25 октября запрещается без вакцинации 80% персонала работа:

заведений, которые связаны с приемом посетителей;

непродовольственных рынков и магазинов;

торгово-развлекательных центров;

общественного транспорта.