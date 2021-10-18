Какие материалы безопасны для детской столовой посуды

Детские пластиковые тарелки и чашки часто содержат токсичные вещества. Наше полное руководство поможет узнать, каких материалов следует избегать и как выбрать лучшие наборы посуды для мальчиков и девочек.



Снизить воздействие канцерогенов на ребенка не так сложно — нужно чуть претенциознее отнестись к ассортименту. Купить детскую посуду можно на сайте panama.ua. Здесь есть стеклянные, силиконовые, бамбуковые наборы.



Тарелки, поильники, чашки — скрытые опасности для детей



Малыши любят проверять вещи на прочность, поэтому детские товары выпускаются в основном из пластика. Это удобно для родителей и производителей. Но, если изучить составы, вас ждет шокирующее открытие:

ПВХ. Полистирол (пенополистирол) выделяет токсичные вещества в пищу, выбрасывает ядовитые компоненты в окружающую среду. Он сложный для вторичной переработки и сильно вредит экологии.

BPA и BPS. Бисфенол А вызывает репродуктивные расстройства, проблемы с развитием мозга плода (опасен для беременных), диабет 2 типа, астму, болезни сердца, рак груди и простаты, а также многие другие болезни. Бисфенол S не лучше — исследования показали, что он угнетает работу сердца и за несколько секунд замедляет кровообращение.

Фталаты. Химические соединения повышают износостойкость детских изделий, а еще токсичность контактирующих с ними продуктов. Ученые до сих пор не выяснили, какие процессы запускают компоненты, но уже доказали их негативное воздействие на репродуктивную систему.

Свинец и кадмий. Свинец применяют для создания гладкой стеклянной поверхности поверх глазури. За красоту приходится дорого платить — металл в высоких концентрациях провоцирует анемию, быструю утомляемость, почечную недостаточность, повреждения головного мозга. Кадмий повышает яркость цветов, но раздражает желудок, повреждает легкие, способствует развитию онкологии.

Меламин. Миски китайского производства часто содержат меламиноформальдегидную смолу. Она состоит из продукта конденсации меламина, формальдегида, бутанола и прочих опасных соединений. Смола скрепляет детали, делает их более влагостойкими, но со временем попадает в пищу. Кислая еда и высокие температуры способствуют этому процессу. По этой причине меламиновая детская посуда не считается безопасной на 100%.

Избегать использования пластмасс на кухне очень сложно. Если появляется необходимость в их применении, смотрите на маркировку. Внутри треугольника должно быть число 2, 4 или 5, указывающее на отсутствие в составе ПВХ. В емкостях нельзя хранить кислые продукты, нагревать блюда в микроволновой печи. Мыть нужно мягкой губкой для снижения износа и выбрасывать при появлении царапин, трещин.



Безопасные материалы для детской столовой посуды



Долговечность, отсутствие пластика и химического выщелачивания — три главных параметрам, по которым стоит выбирать товары для еды и питья. Более претенциозные родители могут пойти дальше и обратить внимание на такие параметры, как биоразлагаемость, способность к вторичной переработке. Помимо стекла удовлетворяют запросам: