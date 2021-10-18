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Отравление посудой: кухонные принадлежности могут быть опаснее вредной еды (РR)

18 октября 2021, 16:25

Отравление посудой: кухонные принадлежности могут быть опаснее вредной еды (РR)

Какие материалы безопасны для детской столовой посуды Какие материалы безопасны для детской столовой посуды

Детские пластиковые тарелки и чашки часто содержат токсичные вещества. Наше полное руководство поможет узнать, каких материалов следует избегать и как выбрать лучшие наборы посуды для мальчиков и девочек.

Снизить воздействие канцерогенов на ребенка не так сложно — нужно чуть претенциознее отнестись к ассортименту. Купить детскую посуду можно на сайте panama.ua. Здесь есть стеклянные, силиконовые, бамбуковые наборы.

Тарелки, поильники, чашки — скрытые опасности для детей

Малыши любят проверять вещи на прочность, поэтому детские товары выпускаются в основном из пластика. Это удобно для родителей и производителей. Но, если изучить составы, вас ждет шокирующее открытие:

  • ПВХ. Полистирол (пенополистирол) выделяет токсичные вещества в пищу, выбрасывает ядовитые компоненты в окружающую среду. Он сложный для вторичной переработки и сильно вредит экологии.
  • BPA и BPS. Бисфенол А вызывает репродуктивные расстройства, проблемы с развитием мозга плода (опасен для беременных), диабет 2 типа, астму, болезни сердца, рак груди и простаты, а также многие другие болезни. Бисфенол S не лучше — исследования показали, что он угнетает работу сердца и за несколько секунд замедляет кровообращение.
  • Фталаты. Химические соединения повышают износостойкость детских изделий, а еще токсичность контактирующих с ними продуктов. Ученые до сих пор не выяснили, какие процессы запускают компоненты, но уже доказали их негативное воздействие на репродуктивную систему.
  • Свинец и кадмий. Свинец применяют для создания гладкой стеклянной поверхности поверх глазури. За красоту приходится дорого платить — металл в высоких концентрациях провоцирует анемию, быструю утомляемость, почечную недостаточность, повреждения головного мозга. Кадмий повышает яркость цветов, но раздражает желудок, повреждает легкие, способствует развитию онкологии.
  • Меламин. Миски китайского производства часто содержат меламиноформальдегидную смолу. Она состоит из продукта конденсации меламина, формальдегида, бутанола и прочих опасных соединений. Смола скрепляет детали, делает их более влагостойкими, но со временем попадает в пищу. Кислая еда и высокие температуры способствуют этому процессу. По этой причине меламиновая детская посуда не считается безопасной на 100%.

Избегать использования пластмасс на кухне очень сложно. Если появляется необходимость в их применении, смотрите на маркировку. Внутри треугольника должно быть число 2, 4 или 5, указывающее на отсутствие в составе ПВХ. В емкостях нельзя хранить кислые продукты, нагревать блюда в микроволновой печи. Мыть нужно мягкой губкой для снижения износа и выбрасывать при появлении царапин, трещин.

Безопасные материалы для детской столовой посуды

Долговечность, отсутствие пластика и химического выщелачивания — три главных параметрам, по которым стоит выбирать товары для еды и питья. Более претенциозные родители могут пойти дальше и обратить внимание на такие параметры, как биоразлагаемость, способность к вторичной переработке. Помимо стекла удовлетворяют запросам:

  • нержавеющая пищевая сталь 304 и 18/8 — не подвергается коррозии, не придает напиткам металлический привкус;
  • силикон — производится из кремния (песка) и кислорода, не боится температурных колебаний и может использоваться в духовках, СВЧ, морозилках;
  • бамбук — материал натуральный, нетоксичный, антимикробный, но изнашивается со временем.

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