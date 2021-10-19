В больницах Краматорска заполнены все места с кислородом для пациентов с ковидом

В больницах Краматорска заняты все места для больных с коронавирусом, обеспеченные кислородом. Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Андрей Петриченко в ходе аппаратного совещания в горсовете.



Он отметил, что по состоянию на 19 октября число подтвержденных случаев COVID-19 в городе составляет 15 688. Из них только 1% — вакцинированные от коронавируса.



По его словам, в данное время в медучреждениях города с диагнозом пневмония находится 321 человек. Из них подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 292.



«Всего кислородных точек у нас 255, то есть все они заняты. Большие концентраторы обслуживают по несколько больных», — сказал Петриченко.



Представитель облздрава добавил, что в такой ситуации имеющихся в городе «ковидных» коек не хватало, поэтому в больнице №3 развернули 20 дополнительных мест. После этого общее количество мест составляет 318, из них уже занято 292, что составляет 92%.