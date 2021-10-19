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В больницах Краматорска заполнены все места с кислородом для пациентов с ковидом

19 октября 2021, 12:47

В больницах Краматорска заполнены все места с кислородом для пациентов с ковидом

В больницах Краматорска заняты все места для больных с коронавирусом, обеспеченные кислородом. Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Андрей Петриченко в ходе аппаратного совещания в горсовете.

Он отметил, что по состоянию на 19 октября число подтвержденных случаев COVID-19 в городе составляет 15 688. Из них только 1% — вакцинированные от коронавируса.

По его словам, в данное время в медучреждениях города с диагнозом пневмония находится 321 человек. Из них подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 292.

«Всего кислородных точек у нас 255, то есть все они заняты. Большие концентраторы обслуживают по несколько больных», — сказал Петриченко.

Представитель облздрава добавил, что в такой ситуации имеющихся в городе «ковидных» коек не хватало, поэтому в больнице №3 развернули 20 дополнительных мест. После этого общее количество мест составляет 318, из них уже занято 292, что составляет 92%.

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