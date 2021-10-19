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Шахтеры в Донецкой области устроили акцию протеста – им уже пообещали зарплату

19 октября 2021, 19:13

Шахтеры в Донецкой области устроили акцию протеста – им уже пообещали зарплату

Горняки двух государственных шахт «Добропольская» и «Алмазная» (ГП «Добропольеуголь-добыча») вышли на акцию протеста 19 октября. Причиной для мирного собрания стала задолженность по зарплате.

Шахтеры заявили, что, если не получат зарплату в полном объеме, с 20 октября они приостановят добычу и отгрузку угля.

После переговоров с представителями руководства шахт, появилась информация о том, что на выплату зарплатного долга горнякам перевели 22,5 миллионов гривен. Об этом сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Всего, по данным Волынца, горнякам задолжали более 30 миллионов гривен.

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