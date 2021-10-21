Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что военный находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



Подчеркивается, что боевики вели огонь по украинским позициям в районе Березового, Красногоровки, Золотого-4, Новолуганского, Троицкого, Причепиловки, Новотошковского. Кроме того, по данным штаба, в районе Новоселовки Второй и Верхнеторецкого НВФ применили беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили боеприпасы ВОГ-25.



Также сообщается, что на Донетчине зафиксирован пролет беспилотника НВФ с пересечением линии соприкосновения.



Сегодня украинская сторона зафиксировала обстрел в районе Луганского.



Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь в группировке «ДНР» подчеркнули, что вчера под обстрел попали их позиции в районе Старомихайловки, Васильевки, а сегодня — у Лозового.



Группировка «ЛНР» заявила, что вчера их позиции обстреляли у Золотого-5, Калиново и Голубовского.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 19 отктября 2021-го зафиксировала не менее 66 394 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.