Вчера в Украине установили антирекорд по смертям от ковида

За минувшие сутки, 21 октября, в Украине было зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса — 614 летальных случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде.



При этом он отметил, что без существующих темпов вакцинации вчера бы умерло 795 человек. «То есть вчера вакцинация спасла 181 жизнь», — подчеркнул Ляшко.



По словам Ляшко, фактор вакцинации за последние четыре месяца спас 2500 жизней.



Министр отметил, что штамм «Дельта», который сегодня распространен в Украине, является непрогнозируемым как в распространении, так и в течении болезни, которую он провоцирует.

За минувшие сутки в Украине выявили 23 785 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 8 530 пациентов, а 614 человек умерли.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 725 385 человек. Из них выздоровели 2 361 365 пациентов, а умерли 63 003 человека.