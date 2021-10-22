Более 23 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За четверг, 21 октября, в Украине выявили 23 785 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 370 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 8 530 пациентов, а 614 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 5 141 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 725 385 человек. Из них выздоровели 2 361 365 пациентов, а умерли 63 003 человека.

С 18 октября Донецкая и еще три области перешли в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.