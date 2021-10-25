Акция у посольства РФ: Протестующие призывают открыть КПВВ на Донбассе

В Киеве под зданием посольства РФ утром 25 октября проходит акция протеста. Участники акции выступили против фактической изоляции временно неподконтрольных территорий Донбасса. Они призывают украинскую власть добиваться на международной площадке открытия контрольных пунктов пропуска со стороны группировок «Л-ДНР». Россию призвали покинуть территорию Донецкой и Луганской областей, а также соблюдать права человека.



Протестующие обратили внимание на политику Кремля в отношении неподконтрольных территорий. Один из лозунгов выступающих звучит так: «Россия сделала из Донбасса концлагерь». Участники акции подчеркивают, что пока на Донбассе не функционируют в полную силу КПВВ, жители тех территорий рискуют остаться без надлежащей помощи во время обострения пандемии.



Организаторами акции выступили Украинская народная рада Донетчины и Луганщины совместно с правозащитной организацией «Восток SOS».

С 10 октября порядок пересечения линии соприкосновения на неподконтрольной Луганщине стал подобным тому, что уже работает в ОРДО: для выезда человек должен иметь место прописки на подконтрольной Украине территории. Во всех остальных случаях разрешение на выезд должно быть утверждено так называемой «рабочей группой» при группировке «ЛНР», которая составляет соответствующие списки.