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Металлурги комбината Ахметова в Мариуполе протестовали против увеличения рабочего дня

01 ноября 2021, 13:46

Металлурги комбината Ахметова в Мариуполе протестовали против увеличения рабочего дня

В Мариуполе около 100 сотрудников металлургического комбината имени Ильича собрались на акцию под заводоуправлением. Они протестовали против увеличения продолжительности рабочего дня, которую намерены ввести на комбинате.

Об этом сообщает 0629.

Собравшиеся потребовали не допустить ведение нового двенадцатичасового графика. Нововведение будет означать, что количество рабочих часов за месяц будет увеличено до 245 при норме 176. Таким образом, вместо 40-часовой рабочей недели будет 48-часовая.

«Руководство комбината имени Ильича в Мариуполе хочет ввести новый график работы с грубым нарушением Кодекса закона о труде. Хотят сделать три бригады вместо четырех», — сказал сотрудник комбината Сергей.

На комбинате объясняют это нехваткой персонала. Отмечается, что работать люди будут так: четыре смены по 12 часов с одним выходным, затем четыре ночи по 12 часов. Один день на отсыпание. Предлагают и второй вариант графика: две дневных смены по 12 часов, две ночных смены по 12 часов и один выходной.

По словам рабочих, если введут 12-часовой график и так они проработают 4 дня подряд, их «просто будут выносить за проходные с инсультами».

После митинга под заводоуправлением, металлурги отправились к председателю профсоюзного комитета Владимиру Подъяблонскому.

Комбинат имени Ильича входит в компанию «Метинвест». Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

 

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