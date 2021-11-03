Медики скорой помощи в Донецкой области за день получают около 400 «ковидных» звонков

Нагрузка на службу скорой медицинской помощи значительно увеличилась в Донецкой области. Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Донбас».



«Более трех тысяч вызовов за сутки поступает в наш колл-центр, и это очень большая нагрузка на диспетчеров. Поэтому мы просим всех жителей Донецкой области быть социально ответственными и обращаться в службу "103" только в критических случаях», – говорит директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Игорь Кияшко.



Почти 400 вызовов поступает в колл-центр экстренной медицинской помощи Донетчины за сутки из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Большинство из них – от пожилых людей. Большинство звонят с симптомами слабости, кашлем и одышкой.



Фельдшеры «скорой», которые на вызовах оказывают помощь COVID-больным, отмечают, что таких звонков в смену получают около десяти. Из-за нехватки мест в инфекционных отделениях больных перевозят в другие города региона.



В Донецкой области ежедневно на работу выходят 120 бригад экстренной медицинской помощи.