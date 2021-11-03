Коронавирус в Донецкой области: Еще 1077 заболевших и 25 умерших

За минувшие сутки, 2 ноября, в Донецкой области выявили 1 077 случаев заражения коронавирусом. Кроме того 825 человек выздоровели, а 25 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 129 779 человек. Из этого числа 106 047 пациентов выздоровели, а 3 443 умерли.

За сутки в Украине выявили 23 393 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 979 086 человек. Из них выздоровели 2 466 674 пациента, а умерли 69 447 человек.