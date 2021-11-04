Экс-боевик «ДНР» Лусварги приговорен к 8 годам тюрьмы в Бразилии

Воевавший за группировку «ДНР» бразилец Рафаэль Лусварги на родине приговорен к 8 годам и одному месяцу тюрьмы за незаконное хранение наркотиков и боеприпасов. Также на бразильца наложили более 5 тысяч долларов штрафа.



Об этом сообщает «Новинарня» со ссылкой на решение Верховного федерального суда Бразилии.



В рамках дела Лусварги арестовали в мае 2021 года. В его доме полиция обнаружила более 25 килограммов марихуаны, пакет с кокаином, 350 боеприпасов калибра 9 миллиметров. Также полиция изъяла мобильные телефоны, мотоциклы, паспорта и другие документы.

Лусварги признался, что вернулся в Бразилию в апреле 2021 года и искал работу в городе Президенти-Пруденти. По данным полиции, по просьбе неустановленных лиц он согласился хранить дома наркотики и боеприпасы. За это бразилец получал 3 тысячи долларов в месяц.

Суд признал Лусварги виновным в незаконном хранении наркотиков и оружия и отклонил ходатайство защиты о рассмотрении возможной апелляции на свободе.



Кроме отбывания тюремного заключения, Лусварги должен заплатить 780-дневный штраф, который рассчитывается как 1/30 минимальной зарплаты в день. В общей сложности речь идет о 28,6 тысячи бразильских реалов, или 5 050 долларах США. Неуплата штрафа усложнит Лусварги условно-досрочное освобождение.

6 октября 2016 года Рафаэль Лусварги был задержан СБУ в аэропорту «Борисполь» при попытке въезда в Украину.



В январе 2017 года суд приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Однако в августе Апелляционный суд Киева отменил приговор из-за процедурных нарушений. В декабря 2017 года Лусварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.



Прокурор по делу Лусварги Игорь Волк заявлял, что бразильца освободили в декабре 2017 года для обмена пленными. В связи с этим Лусварги изменили меру пресечения — его передали под охрану СБУ.



Некоторое время Лусварги проживал в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве, где его в апреле 2018 года нашли журналисты, а 4 мая схватили националисты и доставили в СБУ.



В мае 2019 года украинский суд повторно приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы. В том же году бразилец попал в список на обмен пленными и был передан в Донецк 29 декабря.