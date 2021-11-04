Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Экс-боевик «ДНР» Лусварги приговорен к 8 годам тюрьмы в Бразилии

04 ноября 2021, 09:21

Экс-боевик «ДНР» Лусварги приговорен к 8 годам тюрьмы в Бразилии

Воевавший за группировку «ДНР» бразилец Рафаэль Лусварги на родине приговорен к 8 годам и одному месяцу тюрьмы за незаконное хранение наркотиков и боеприпасов. Также на бразильца наложили более 5 тысяч долларов штрафа.

Об этом сообщает «Новинарня» со ссылкой на решение Верховного федерального суда Бразилии.

В рамках дела Лусварги арестовали в мае 2021 года. В его доме полиция обнаружила более 25 килограммов марихуаны, пакет с кокаином, 350 боеприпасов калибра 9 миллиметров. Также полиция изъяла мобильные телефоны, мотоциклы, паспорта и другие документы.

Лусварги признался, что вернулся в Бразилию в апреле 2021 года и искал работу в городе Президенти-Пруденти. По данным полиции, по просьбе неустановленных лиц он согласился хранить дома наркотики и боеприпасы. За это бразилец получал 3 тысячи долларов в месяц.

Суд признал Лусварги виновным в незаконном хранении наркотиков и оружия и отклонил ходатайство защиты о рассмотрении возможной апелляции на свободе.

Кроме отбывания тюремного заключения, Лусварги должен заплатить 780-дневный штраф, который рассчитывается как 1/30 минимальной зарплаты в день. В общей сложности речь идет о 28,6 тысячи бразильских реалов, или 5 050 долларах США. Неуплата штрафа усложнит Лусварги условно-досрочное освобождение.

6 октября 2016 года Рафаэль Лусварги был задержан СБУ в аэропорту «Борисполь» при попытке въезда в Украину.

В январе 2017 года суд приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Однако в августе Апелляционный суд Киева отменил приговор из-за процедурных нарушений. В декабря 2017 года Лусварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

Прокурор по делу Лусварги Игорь Волк заявлял, что бразильца освободили в декабре 2017 года для обмена пленными. В связи с этим Лусварги изменили меру пресечения — его передали под охрану СБУ.

Некоторое время Лусварги проживал в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве, где его в апреле 2018 года нашли журналисты, а 4 мая схватили националисты и доставили в СБУ.

В мае 2019 года украинский суд повторно приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы. В том же году бразилец попал в список на обмен пленными и был передан в Донецк 29 декабря.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Люди
Рафаэль Лусварги
Места
Бразилия
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
11:59
«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»
10:05
«ЛНР» уточнила график работы КПВВ «Станица Луганская»
16:05
Жителям ОРДЛО придется брать своих детей в поездку за российским паспортом
10:10
В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу
09:25
«ЛНР» заявила о 21 умершем от ковида за сутки
все новости
11:03
Рада назначила Резникова министром обороны
10:39
На Донетчине за сутки — почти 1400 заболевших и 68 умерших от COVID-19
10:27
Языковой омбудсмен выступил за переименование Северодонецка, Первоймайска и других городов
10:05
СМИ: Новым замом Ермака станет бывший топ-менеджер Ахметова
09:21
Экс-боевик «ДНР» Лусварги приговорен к 8 годам тюрьмы в Бразилии
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
08:45
Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного
08:14
В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
22:34
Медики скорой помощи в Донецкой области за день получают около 400 «ковидных» звонков
21:35
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:03
Выехать непросто: Что происходит на КПВВ «Станица Луганская»
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
20:26
Справка ВПЛ не требуется: В Украине внесли изменения в порядок оформления паспорта
20:10
У России появились новые ракеты
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция