Уже совсем скоро наступит день самых выгодных распродаж — Черная пятница. Традиция пришла из США более полувека назад и захватила весь мир. Это мероприятие отличается от обычных распродаж размером скидок, которые могут достигать до 90 %, и дает возможность покупателям дешево приобрести то, о чем они давно мечтали. Сегодня диджитал-эпоха, подстегнутая пандемией, диктует свои правила. Продавцы в обычных бутиках могут не бояться столпотворений: интернет-площадки правят балом. Что подготовили крупные онлайн-магазины для украинцев в 2021 году?

Черная пятница на ELDORADO

Стиральная машина справляется не со всеми пятнами? Кот перестал испытывать ужас перед заметно убавившим в мощности пылесосом? Распродажа в ELDORADO — прекрасная возможность обновить бытовую, аудио, видео и любую другую технику.

Что предлагает: скидки на технику до 70 %, доставка в отделение Новой почты за 1 гривну, бонусы на покупки до 25 %, мгновенный самовывоз, суперрассрочка до 25 платежей, супербонус до 5 % при оплате картой на сайте.

На что будут скидки: планшеты, смартфоны, смартчасы, ноутбуки, стационарные компьютеры, телевизоры, фитнес-браслеты, холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, климатическая техника и многое другое.

Когда стартует: 26.11.2021.

Черная пятница на EVA

Главное преимущество магазина — умопомрачительный выбор. В EVA можно найти продукцию практически любых брендов — от украинских и ближнего зарубежья до американских, японских и корейских. В личном кабинете сайта доступен список желаний — добавляйте в него товары заранее, чтобы ни о чем не забыть в разгар Черной пятницы.

Что предлагает: скидки на продукты топовых брендов (Maybelline, Loreal Paris, Bourjois, Giorgio Armani, Montale, Lancome и других), кэшбек 10 % от Альфа-Банка и участие в розыгрыше сертификатов номиналом 500 гривен от MasterCard, крутые Black Beauty Box, собранные в коллаборации с популярными инстаблогерами.

На что будут скидки: декоративная и ухаживающая косметика, женская и мужская парфюмерия, товары для детей и дома, бытовая химия, продукция для волос и маникюра, товары для ванны, личной гигиены и многое другое.

Когда стартует: 16.11.2021.

Черная пятница на COMFY

Компьютер «не тянет» новые игры, а телефон разряжается через пару звонков? Достойные флагманы смартфонов, мощные ноутбуки, умные пылесосы и прочие интересные гаджеты — более 8 000 «горячих» позиций ждет вас в COMFY. Подписывайтесь на новостную рассылку и не упускайте шанс экономно обновить технику.

Что предлагает: скидки на бытовую технику и электронику до 50 %, мгновенный самовывоз, доставка в отделение Новой почты за 1 гривну, при заказе по адресу — занос на этаж и в квартиру.

На что будут скидки: ноутбуки, смартфоны, планшеты, телевизоры, плееры, игровые консоли, фитнес-браслеты, смартчасы, холодильники, стиральные машины, миксеры, блендеры, пылесосы и многое другое.

Когда стартует: 26.11.2021.

Черная пятница на KASTA

Сегодня мода вариативная и избавляет от страха не попасть в тренд. Если в свое время не получилось купить понравившуюся куртку или платье из-за заоблачной цены, Черная пятница — отличная возможность это исправить. KASTA объявляет мощную распродажу: более 300 популярных брендов (Columbia, The North Face, H&M, Mango, Timberland, UGG и другие) и миллион акционных позиций.

Что предлагает: скидки до 90 %, эксклюзивные бренды DeFacto, LC Waikiki, Butlers, Usupso и другие, кэшбек от 15 % с подпиской на бесплатную доставку Kasta Black при оплате картой Visa.

На что будут скидки: женская, мужская и детская одежда, обувь, сумки, аксессуары, товары для дома, косметика, парфюмерия, нижнее белье, спортинвентарь, детские игрушки, украшения, прочие полезные и интересные товары.

Когда стартует: 15.11.2021.

Черная пятница на CITRUS

Хотите сделать шикарный подарок к Новому году или ищите новый гаджет для себя? Xiaomi, Huawei, Acer, Lenovo, Samsung и прочие популярные бренды — на распродаже от CITRUS. Скачивайте мобильное приложение, получайте за регистрацию 100 бонусных гривен и будьте всегда в курсе «громких» событий в магазине.

Что предлагает: скидки до 70 % на все категории товаров, техника от ведущих мировых производителей, кэшбек за каждую покупку и возможность оплатить до 50 % стоимости других девайсов, рассрочка на несколько платежей.

На что будут скидки: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, планшеты, электросамокаты, игровые консоли, квадрокоптеры, фитнес-браслеты, роботы-пылесосы, бытовая и климатическая техника, видеорегистраторы и многое другое.

Когда стартует: 26.11.2021.

Как подготовиться к Черной пятнице

Самый главный совет — планируйте бюджет. Сохранять «трезвую» голову в сезон распродаж тяжело, но если вы составите четкий список покупок и будете ему следовать, появится шанс удержаться от лишних трат и не остаться без денег. Обязательно отслеживайте цены заранее, чтобы потом сравнить цифры и наглядно увидеть, какие магазины предлагают реальные скидки, а какие пытаются пустить пыль в глаза. Удачного шопинга!