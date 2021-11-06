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Штаб ООС заявил об обстрелах на Донбассе

06 ноября 2021, 17:14

Штаб ООС заявил об обстрелах на Донбассе

С начала суток 6 ноября на Донбассе зафиксировано 2 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаб ООС.

Так, вблизи Зайцево боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Болотное с помощью БПЛА «Орлан-10» осуществили сбрасывание боеприпаса на украинские позиции.

В штабе отметили, что открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских военных нет.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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