Штаб ООС заявил об обстрелах на Донбассе

С начала суток 6 ноября на Донбассе зафиксировано 2 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба штаб ООС.



Так, вблизи Зайцево боевики открывали огонь из стрелкового оружия, а в районе населенного пункта Болотное с помощью БПЛА «Орлан-10» осуществили сбрасывание боеприпаса на украинские позиции.



В штабе отметили, что открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских военных нет.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.