Разумков назвал имена нардепов, которые войдут в объединение «Разумная политика»

В межфракционное объединение «Разумная политика», инициированное бывшим председателем Верховной Рады и внефракционным нардепом Дмитрием Разумковым, войдет 25 парламентариев, преимущественно из «Слуги народа». Полный список Разумков опубликовал в Facebook.



Так, в объединение войдут 21 депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое депутатов от «Батькивщины» Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко, а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.



«На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании», — отметил Разумков.

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За соответствующее решение народные депутаты отдали 284 голоса на заседании 7 октября.



Дмитрий Разумков был избран в Верховную Раду от партии «Слуга народа». На выборы в 2019 году он шел под первым номером в партийном списке. Спикером парламента его назначили 29 августа 2019 года. До этого Разумков был политтехнологом Владимира Зеленского во время президентской предвыборной кампании.