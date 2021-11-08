Машина врезалась в блокпост под Луганском. Два человека погибли

Легковой автомобиль врезался в блокпост в районе села Роскошное под Луганском, в результате происшествия водитель и пассажир погибли. Об этом сообщило «МЧС» группировки «ЛНР».



Машина марки Lada Priora двигалась на большой скорости по трассе Лутугино — Луганск. Как сообщается, водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. Ударом машину отбросило в автомобиль ВАЗ-2109. Водитель и пассажир совершившего ДТП автомобиля оказались заблокированными в салоне.

Отмечается, что прибывшие на место аварии спасатели «оперативно развернули силы и средства для обеспечения противопожарной защиты».



«Также при помощи шанцевого инструмента пострадавшие были деблокированы из машины. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи констатировали смерть водителя и пассажира. Погибшими оказались 62-летний мужчина и его 63-летняя супруга», — говорится в сообщении.



Водитель и пассажиры ВАЗ-2109 не пострадали.