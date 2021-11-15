В суд передано обвинения против заместителя «мэра» Донецка

Прокуратура сообщила о завершении заочного расследование в отношении заместителя «мэра» оккупированного Донецка. Как передает пресс-служба областного управления прокуратуры, материалы дела направлены в суд.



45-летнему уроженцу Донецка инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года занимает должность «заместителя главы администрации Донецка» при группировке «ДНР».



«В частности, правонарушитель принимает участие в формировании и распределении так называемых бюджетных средств, организует проведение мобилизационной работы среди населения. Также обвиняемый, используя подконтрольные оккупационным властям РФ СМИ, во время встреч с жителями г. Донецка высказывается в поддержку легитимизации оккупационной администрации», — говорится в сообщении.



Так как обвиняемый продолжает находиться на временно оккупированной территории, его будут судить заочно.