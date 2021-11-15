Партия «Слуга народа» избрала нового председателя

На съезде политической партии «Слуга народа» избрали нового лидера. Партию возглавила заместительница главы фракции «СН» в Верховной Раде Елена Шуляк.



Об этом сообщила спикерка фракции «СН» в парламенте Юлия Палийчук в своем телеграм-канале.



«Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность», — отметила Палийчук.

Елену Шуляк избрали вместо Александра Корниенко, которого ранее Верховная Рада назначила на должность первого заместителя председателя парламента.



Шуляк была 13-м номером в избирательном списке партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года.



В Верховной Раде она занимает должность заместителя главы комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.