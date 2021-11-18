«ЛНР» назвала количество доз вакцины от ковида, которое получит из РФ

Россия доставит партию вакцины от коронавируса Sputnik Light в отдельные районы Луганской области 25 ноября. Об этом заявила «министр здравоохранения» группировки «ЛНР» Наталья Пащенко.



Она уточнила, что вакцина в количестве около 150 тысяч доз будет доставлена «гуманитарным конвоем».



Также 25 ноября РФ доставит вакцину Sputnik Light на подконтрольную «ДНР» территорию. Там анонсировали получение 250 тысяч доз препарата.

Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с 1 февраля 2021 года.



По данным «Новостей Донбасса», вакцинироваться от коронавируса в ОРДЛО не всегда могут все желающие из-за дефицита вакцины, обусловленного перебоями в поставках.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.