На Луганщине мужчина пытался вывезти в Россию 22 килограмма пороха

Пограничники Луганского отряда задержали в пункте пропуска «Меловое» мужчину, который пытался скрыто вывезти в РФ более 22 кг пороха. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



Пограничники обратили внимание на 39-летнего водителя, который заметно волновался при осмотре его автомобиля «Рено», направлявшегося в Россию.



«Впоследствии в ходе совместного углубленного погранично-таможенного осмотра транспортного средства служебная собака пограничников среагировала на стоящие в салоне коробки. В них находились флаконы с тонером для заправки принтеров. Однако вместо заявленного содержимого, изображенного на этикетках, правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха», — говорится в сообщении.

Водитель пояснил, что перевозил товар по просьбе знакомого и якобы не знал, что во флаконах находится другое вещество.



Пограничники сообщили правоохранителям об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК (контрабанда).