В СБУ заявили о блокировании контрабанды вооружения в Россию

СБУ заблокировала деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в России. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.



По данным спецслужбы, в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.



«Злоумышленники покупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов и вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили их в Россию. Затем посредник перепродавал оборудования авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ», — говорится в сообщении.



В ходе спецоперации пресечена попытка переправки участниками группы в РФ партии военных товаров на общую сумму более 100 тысяч долларов. Правоохранители провели 16 обысков, в результате которых изъяли комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи.



Решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.



Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали «косметическому ремонту» и обеспечивали поддельной технической документацией.