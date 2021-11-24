Боевики обстреляли позиции пограничников вблизи КПВВ «Марьинка»

Незаконные вооруженные формирования 24 ноября обстреляли позиции украинских пограничников в районе КПВВ «Марьинка» в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



«Сегодня, после 9 часов утра были обстреляны позиции пограничников на блок-поста первого оборонного рубежа "Марьинка", расположенного на дорожном коридоре "Донецк — Курахово"», — говорится в сообщении.



По данным ГПСУ, обстрел велся из минометов калибра 82 миллиметров. Три мины попали в места несения службы пограничных нарядов.



Отмечается, что никто из пограничников не пострадал. Повреждены фортификационные сооружения.

КПВВ «Марьинка» не работает уже больше года — работу пункта пропуска со своей стороны блокирует группировка «ДНР», ссылаясь на антиковидные ограничения.