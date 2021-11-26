Утро пятницы у линии фронта на Донбассе началось тихо

За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 14 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Из 14 нарушений режима прекращения огня 4 обстрела были с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.



Под обстрелы попали Луганское, Авдеевка, Лебединское, Пивденное, Новотошковское, Катериновка, Красногоровка, Светлодарск. Боевики применили гранатометы разных систем, минометы калибра 82 мм и 120 мм, прочее стрелковое оружие.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что вчера их позиции обстреляли из гранатометов в Старомихайловке, Спартаке и Красном Партизане.

За первые две недели ноября, с 1 по 14 число, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали 7 839 нарушений по сравнению с 5 523 за предыдущий двухнедельный период.



Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе крайне нестабильна, заявил Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.