«Самолет сломался». Зеленский объяснил полет на госдачу на вертолете ГСЧС

Президент Владимир Зеленский заявил, что действительно летал на выходных в государственную резиденцию «Синегора» в Карпатах вместе со своей семьей и главой Офиса президента. Но уверяет, что там отдыхал с семьей.



По словам президента, он полетел на госдачу в Ивано-Франковскую область на вертолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поскольку президентский самолет за два дня до этого сломался. Зеленский сказал, что его заверили: это законно, и он имеет на это право.



«Я имею полное право отдыхать. Благодаря вам для меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Я живой человек и имею право на личную жизнь. Благодаря вам мои дети нигде не бывают без охраны, почти ничего не празднуют. Благодаря вам человек, у которого было 50-летие, отказался праздновать в этот день. Потому что он сказал, что завтра здесь будут люди, которые скажут: "Пока возлагают цвету, кто-то празднует, пляшет на крови"», — ответил Зеленский журналистам.



Президент рассказал, что летал с Ермаком и семьей в резиденцию, а 21 ноября ㅡ в День Достоинства и Свободы (а также в день рождения Ермака) ㅡ прилетел в Киев на торжественные мероприятия. После этого, как отмечает Зеленский, он «с бутербродами и Ермаком» полетел в село Гута, где располагается резиденция.



«Моя семья, имею право. И на следующий день уехал на работу. Конец эпопеи, великой зрады», — сказал Зеленский.

Вечером 24 ноября «Украинская правда» выпустила расследование, в котором утверждалось, что Зеленский и Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в государственную резиденцию «Синегора» в Карпатах.



Там в воскресенье, 21 ноября, Андрей Ермак отпраздновал свое 50-летие. В расследовании говорится, что гостей на праздник якобы доставляли вертолетом ГСЧС, а также вертолетом Нацгвардии или ВСУ. Также вертолетом ГСЧС пользовался президент. Журналисты заявили, что Зеленский приземлился в столичном аэропорту только около 16:00 понедельника.



В Офисе президента отрицают четырехдневное празднование дня рождения Андрея Ермака на государственной даче. Позже он сам лично опроверг информацию, обнародованную журналистами.