Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Самолет сломался». Зеленский объяснил полет на госдачу на вертолете ГСЧС

26 ноября 2021, 17:49

«Самолет сломался». Зеленский объяснил полет на госдачу на вертолете ГСЧС

Президент Владимир Зеленский заявил, что действительно летал на выходных в государственную резиденцию «Синегора» в Карпатах вместе со своей семьей и главой Офиса президента. Но уверяет, что там отдыхал с семьей.

По словам президента, он полетел на госдачу в Ивано-Франковскую область на вертолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поскольку президентский самолет за два дня до этого сломался. Зеленский сказал, что его заверили: это законно, и он имеет на это право.

«Я имею полное право отдыхать. Благодаря вам для меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Я живой человек и имею право на личную жизнь. Благодаря вам мои дети нигде не бывают без охраны, почти ничего не празднуют. Благодаря вам человек, у которого было 50-летие, отказался праздновать в этот день. Потому что он сказал, что завтра здесь будут люди, которые скажут: "Пока возлагают цвету, кто-то празднует, пляшет на крови"», — ответил Зеленский журналистам.

Президент рассказал, что летал с Ермаком и семьей в резиденцию, а 21 ноября ㅡ в День Достоинства и Свободы (а также в день рождения Ермака) ㅡ прилетел в Киев на торжественные мероприятия. После этого, как отмечает Зеленский, он «с бутербродами и Ермаком» полетел в село Гута, где располагается резиденция.

«Моя семья, имею право. И на следующий день уехал на работу. Конец эпопеи, великой зрады», — сказал Зеленский.

Вечером 24 ноября «Украинская правда» выпустила расследование, в котором утверждалось, что Зеленский и Ермак 19 ноября покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в государственную резиденцию «Синегора» в Карпатах.

Там в воскресенье, 21 ноября, Андрей Ермак отпраздновал свое 50-летие. В расследовании говорится, что гостей на праздник якобы доставляли вертолетом ГСЧС, а также вертолетом Нацгвардии или ВСУ. Также вертолетом ГСЧС пользовался президент. Журналисты заявили, что Зеленский приземлился в столичном аэропорту только около 16:00 понедельника.

В Офисе президента отрицают четырехдневное празднование дня рождения Андрея Ермака на государственной даче. Позже он сам лично опроверг информацию, обнародованную журналистами.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский Андрей Ермак

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:46
В «ДНР» предложили блокировать сайты-самоучители по сборке оружия
14:58
Еще один житель неподконтрольной Луганщины незаконно попал в тюрьму «ЛНР»
12:20
«ДНР»: Снова более тысячи заболевших ковидом
09:50
«ЛНР» сообщила о 13 смертях от коронавируса за сутки
23:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
13:46
«ДНР»: Школа в поселке под Ясиноватой попала под обстрел
10:36
«ДНР» дважды не пустила патрули СММ ОБСЕ через блокпост под Горловкой
09:46
«ДНР» выявила более тысячи заболевших ковидом за сутки. Умерли 19 человек
09:44
«ЛНР» сообщила о 14 новых смертях от коронавируса
09:15
В Донецк и Луганск привезли российскую вакцину от ковида
23:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
все новости
18:40
«Вагнергейт», госпереворот и угроза нападения РФ — главные тезисы пресс-марафона Зеленского
18:28
Ляшко заявил, что производство вакцины от коронавируса запустят в Харькове в 2022 году
18:02
Столтенберг: Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину
17:49
«Самолет сломался». Зеленский объяснил полет на госдачу на вертолете ГСЧС
17:47
Ахметов назвал ложью слова Зеленского об участии в госперевороте
17:41
Боевики на Донбассе дважды открывали огонь, погиб украинский военный
17:23
Великобритания разместит в Германии военную бригаду из-за угрозы вторжения РФ в Украину — СМИ
17:20
На госгранице мужчина пытался дать пограничникам взятку, его задержали
17:03
Зеленский: Эрдоган передал Кремлю списки удерживаемых украинцев, ответа пока нет
16:55
Принятие закона о переходном периоде может вызвать эскалацию конфликта на Донбассе — Зеленский
16:33
Зеленский рассказал, можно ли будет на следующих выборах президента голосовать онлайн
16:23
Возможная эскалация со стороны России: Зеленский увидел три сигнала
16:04
У полиции Донецкой области – новый начальник
15:46
В «ДНР» предложили блокировать сайты-самоучители по сборке оружия
15:44
Зеленский исключил наступление ВСУ на Донбассе
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
24 ноября, 21:37
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция