Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

УП выяснила, что Ермак отпраздновал юбилей на госдаче в Карпатах. Гостей туда доставили на вертолете ГСЧС

24 ноября 2021, 22:20

УП выяснила, что Ермак отпраздновал юбилей на госдаче в Карпатах. Гостей туда доставили на вертолете ГСЧС

День рождения главы Офиса президента Андрея Ермака при участи президента Владимира Зеленского отпраздновали в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франсковской области. Гостей туда и обратно в Киев доставляли на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и одного из силовых ведомств.

Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».

По информации источников издания в политических кругах, Зеленский и Ермак в пятницу днем покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию президента, где в воскресенье Ермак должен был отпраздновать юбилей — 50 лет.

При этом, согласно данным онлайн-радаров, президентский борт из столицы не вылетал.

«УП» удалось установить, что в пятницу утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в столицу. Был ли президент Зеленский или руководитель его офиса Ермак на борту пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

Однако в воскресенье, 21 ноября, в день рождения руководителя ОП, около 10 утра Зеленский и Ермак появляются на улице Институтской в Киеве, где возлагают цветы по случаю Дня Достоинства и Свободы. А в полдень на Банковой президент наградил военных. По данным «УП», в час дня первый вертолет ГСЧС вылетает с базы спасателей в Козине и через два часа совершает посадку в Ивано-Франковске.

По данным источников издания, среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса президента Андрей Татаров и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. На период празднования юбилея главы ОП, управление госохграны закрыло гостиницу, которая находится рядом с госрезиденцией «Синегора».

Юбилей Ермака отмечали до понедельника, 22 ноября. Журналисты зафиксировали, как резиденцию покидали вертолет Airbus ГСЧС и вертолет Ми-8 камуфляжной раскраски, который может принадлежать Вооруженным силам Украины или Нацгвардии.

Вертолет ГСЧС совершил посадку в аэропорту «Борисполь» почти в четыре часа дня понедельника.

Таким образом, Зеленский четыре дня провел в госрезиденции в Карпатах с небольшим перерывом, возвращаясь в столицу на несколько часов в воскресенье.

Журналисты направили запрос в Офис президента, однако на момент выхода материала там на него не ответили.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Организации
Офис президента

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 62 заболевших и 10 умерших от ковида
08:27
Два человека пострадали от взрыва гранаты в Донецке
23:08
«ЛНР» решила преподавать на свой лад географию и обществознание в школах
18:54
«ДНР» заявила, что ожидает очередной российский «гумконвой» 25 ноября
18:40
Донецк: В детском саду возник пожар
13:39
Патруль СММ ОБСЕ не впустили в поврежденное обстрелами здание больницы
12:04
Украинская разведка узнала о масштабных учениях в ОРДЛО
11:10
«ДНР»: Еще 1049 заболевших и 81 умерший от ковида
09:15
«ЛНР» заявила о смерти еще 23 пациентов с коронавирусом
22:58
Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка
все новости
23:08
Вблизи украинских границ российской военной техники, как во время учений весной 2021 — расследователи CIT
22:30
Украина в ТКГ заявила протест в связи с указом Путина о «товарном сближении с ОРДЛО»
22:20
УП выяснила, что Ермак отпраздновал юбилей на госдаче в Карпатах. Гостей туда доставили на вертолете ГСЧС
21:37
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
21:32
Новая немецкая коалиция потребовала от России прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым
20:59
Украинская делегация в ТКГ попросила доступа представителей «Красного Креста» в тюрьмы ОРДЛО
20:34
Глава Евросовета Мишель в разговоре с Путиным указал на ответственность России за урегулирование конфликта на Донбассе
20:11
СБУ задержала военного по обвинению в сборе секретной информации для России
19:34
Марш противников вакцинации в Киеве: в СНБО заявили о российском следе
18:55
Кабмин уволил замминистра по вопросам реинтеграции Замлинского
18:07
Федерация хоккея Украины сняла с чемпионата клубы «Донбасс» и «Краматорск». Следом ушел и «Мариуполь»
17:36
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток
17:15
Посольство США в Украине призвало своих граждан быть осторожными в связи с «необычной военной активностью» РФ
17:05
Луганский национальный аграрный университет реорганизован
16:58
«ДНР»: российскую вакцину от ковида получили более 170 тысяч жителей ОРДО
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
24 ноября, 21:37
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция