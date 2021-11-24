УП выяснила, что Ермак отпраздновал юбилей на госдаче в Карпатах. Гостей туда доставили на вертолете ГСЧС

День рождения главы Офиса президента Андрея Ермака при участи президента Владимира Зеленского отпраздновали в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франсковской области. Гостей туда и обратно в Киев доставляли на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и одного из силовых ведомств.



Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».



По информации источников издания в политических кругах, Зеленский и Ермак в пятницу днем покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию президента, где в воскресенье Ермак должен был отпраздновать юбилей — 50 лет.



При этом, согласно данным онлайн-радаров, президентский борт из столицы не вылетал.



«УП» удалось установить, что в пятницу утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в столицу. Был ли президент Зеленский или руководитель его офиса Ермак на борту пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.



Однако в воскресенье, 21 ноября, в день рождения руководителя ОП, около 10 утра Зеленский и Ермак появляются на улице Институтской в Киеве, где возлагают цветы по случаю Дня Достоинства и Свободы. А в полдень на Банковой президент наградил военных. По данным «УП», в час дня первый вертолет ГСЧС вылетает с базы спасателей в Козине и через два часа совершает посадку в Ивано-Франковске.



По данным источников издания, среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса президента Андрей Татаров и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. На период празднования юбилея главы ОП, управление госохграны закрыло гостиницу, которая находится рядом с госрезиденцией «Синегора».



Юбилей Ермака отмечали до понедельника, 22 ноября. Журналисты зафиксировали, как резиденцию покидали вертолет Airbus ГСЧС и вертолет Ми-8 камуфляжной раскраски, который может принадлежать Вооруженным силам Украины или Нацгвардии.



Вертолет ГСЧС совершил посадку в аэропорту «Борисполь» почти в четыре часа дня понедельника.



Таким образом, Зеленский четыре дня провел в госрезиденции в Карпатах с небольшим перерывом, возвращаясь в столицу на несколько часов в воскресенье.



Журналисты направили запрос в Офис президента, однако на момент выхода материала там на него не ответили.