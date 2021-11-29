Как ветераны войны на Донбассе открыли кузницу в Харькове ►

Через год после возвращения с войны на Донбассе Сергей Ивин открыл в Харькове небольшую кузницу в подвальном помещении. За пять лет удалось создать самую большую хэнд мейд кузницу в Украине. Подробнее о бизнесе ветеранов — в видео «Накипело».