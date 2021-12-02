Евросоюз и США ударили по Лукашенко новыми санкциями

Европейский союз расширил санкционный список против Александра Лукашенко и его окружения, а также предприятий, которые причастны к финансированию его режима. Список опубликован в Официальном журнале ЕС, пишет «Европейская правда». Кроме этого, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси, касающиеся 20 человек и 12 организаций.



В санкционный список добавили 17 человек, среди которых высокопоставленные военные Пограничной службы Беларуси, судьи Верховного суда, топ-прокуроры.



Как указано в объяснениях, ограничительные меры против них введены из-за причастности к преследованию оппозиционных активистов и созданию миграционного кризиса на границе с Польшей.



В список внесли 11 юридических лиц, среди которых национальный авиаперевозчик «Белавиа», компания «Белшина», производитель удобрений «Гродно Азот».



В связи с миграционным кризисом санкции наложены на государственную компанию «Центркурорт», гостиницы «Минск» и «Планета» в столице Беларуси и еще несколько компаний, которые помогали организовать перевозку мигрантов из Ирака и других стран в Беларусь.



Под санкции также попала сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которая организует чартерные рейсы из Сирии в Беларусь.



Санкции вступили в силу 2 декабря сразу после опубликования.



ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.



В обновленном списке санкций США, среди прочих, есть Дмитрий Лукашенко – сын самопровозглашенного президента Беларуси.



Среди подсанкционных компаний фигурируют «Белтехэкспорт», производитель удобрений «Славкалий» и «Агророзквит», украинское дочернее предприятие «Беларуськалия», 140-й ремонтный завод, авиакомпания «Трансавиаэкспорт».



Кроме того, в санкционный список внесли два транспортных самолета Ил-76ТД и вертолет Agusta-Westland AW-139, зарегистрированный на «Славкалий».



Национальный перевозчик «Белавиа» под санкции не попал.