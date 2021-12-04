Беларусь обвинила украинских пилотов в нарушении границы во время учений, в Госпогранслужбе опровергают

Нарушений границы Беларуси во время украинских военных учений допущено не было. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».



Сегодня в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что во время учений украинские пилоты нарушили границу. По информации белорусской стороны, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек границу в районе пункта пропуска «Новая Рудня» и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.



В украинском пограничном ведомстве это отрицают.



«Информация (о нарушении границы — Ред.) не соответствует действительности. В рамках операции "Полесье" украинская сторона проводит учения, в том числе с применением авиации. Но украинскими пилотами нарушений государственной границы Беларуси допущено не было», — сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.



Он добавил, что на данный момент от белорусской стороны официальных сообщений об инциденте не поступало.