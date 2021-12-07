На самолет Медведчука повторно наложили санкции – Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся экономические санкции в отношении компаний, на которые были переоформлены самолеты, ранее осуществлявшие полеты по маршруту Киев – Москва. Своим указом президент ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года.



Как сообщалось, санкции на пять самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва, были наложены решением СНБО 19 февраля 2021 года. Среди них был самолет Виктора Медведчука, который, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «с первого дня введенных в отношении него санкций находится в аэропорту "Жуляны", откуда ни одного раза не вылетал». Еще четыре самолета находились за пределами Украины.



Позже самолеты были перерегистрированы на американские компании и один - на оффшорную компанию. 10 ноября СНБО повторно наложил на них санкции.



Санкции введены в отношении компаний «ALPHA BRAVO AVIATION LLC» и «G200 203 LLC», зарегистрированных в США, а также в отношении зарегистрированной на Каймановых островах компании «CASCADE HOLDING».



Санкции предусматривают запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами № 375AB (s/n 261), № 673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s

2072).



Кроме того, решение СНБО предусматривает блокирование активов компаний, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и денежных обязательств.



Глава СБУ Иван Баканов заявил на брифинге, что «собственники этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые владеют или используют эти самолеты, поэтому, мы, отмониторив этот процесс, обратились к СНБО для того, чтобы применить санкции уже к новым кампаниям, которые используют те же самые самолеты».



Он уточнил, что «некоторые самолеты переоформляются на американские компании и один – на оффшорную компанию».