«ДНР»: Более 500 новых пациентов с ковидом

К утру среды, 8 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 577 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 1 397 пациентов выздоровели, а 54 человека умерли.



Об этом сообщает так называемое «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время исследований там подтверждают 112540 заболевших COVID-19. Из них 99 017 человек выздоровели, а 8 594 — умерли. Продолжают болеть 4 929 пациентов.



За сутки медики выявили 58 случаев пневмоний. Из них госпитализирован 31 человек. Всего на лечении находится 1 364 пациентов с пневмониями, из них 948 на кислородной поддержке (+13 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.