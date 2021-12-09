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«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида

09 декабря 2021, 10:57

«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида

За минувшие сутки, 8 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 531 случай заражения коронавирусом. Кроме того, 1 011 человек выздоровел, а 38 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признали 113 071 заболевшего COVID-19. Из этого числа 100 028 пациентов выздоровели, а 8 632 человека умерли.

Продолжают болеть 4 411 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлен 61 случай пневмоний. Из них госпитализировано 37 человек. Всего на лечении находится 1321 пациент с пневмониями, из них 896 — на кислородной поддержке (+14 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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