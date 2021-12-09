«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида

За минувшие сутки, 8 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 531 случай заражения коронавирусом. Кроме того, 1 011 человек выздоровел, а 38 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 113 071 заболевшего COVID-19. Из этого числа 100 028 пациентов выздоровели, а 8 632 человека умерли.



Продолжают болеть 4 411 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлен 61 случай пневмоний. Из них госпитализировано 37 человек. Всего на лечении находится 1321 пациент с пневмониями, из них 896 — на кислородной поддержке (+14 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.