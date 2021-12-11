На КПВВ Донбасса снизился пассажиропоток

На этой неделе пассажиропоток на пунктах пересечения линии соприкосновения на Донбассе уменьшился. Об этом сообщает ГПСУ.



За эту неделю на КПВВ «Станица Луганская» пассажиропоток уменьшился на 10%. С минувшей субботы через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию прошли 5 657 человек, а на контролируемую территорию — 5 501 человек.



Работу КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области боевики разблокировали дважды — в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 403 человека и 69 транспортных средств в сторону ОРДО и 254 человека и 64 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.