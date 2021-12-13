Главы МИД Украины и Германии обсудили Донбасс и «Северный поток — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию возле границ Украины и на временно оккупированных территориях в ходе первого телефонного разговора с новоназначенным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.



Как сообщает пресс-служба украинского МИД, Дмитрий Кулеба акцентировал на приверженности Украины политико-дипломатическому урегулированию вооруженного российско-украинского конфликта.



«Высоко ценим, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира в нашем государстве. Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей», — отметил глава МИД Украины.



Кулеба подчеркнул, что Украина активно выступает за действенную работу Нормандского формата как важной площадки для переговоров. Он поблагодарил Германию, которая вместе с Францией прилагает усилия для возвращения России за стол переговоров.



Анналена Бербок, в свою очередь, заверила в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и готовности к совместной работе по сдвигу с места переговоров в Нормандском формате.



Министры также обсудили «Северный поток — 2» и пришли к общему мнению, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство. Также шла речь о шагах по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

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