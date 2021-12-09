Главы МИД Германии и Франции настаивают на мерах ЕС по украинскому урегулированию

Одной из главных тем первого визита главы МИД Германии за рубеж был конфликт вокруг Украины. Глава МИД Германии Анналены Бербок посетила Францию с визитом. Одной из основных тем был вооруженный конфликт на востоке Украины.



Об этом сообщило DW.



Так, стороны объявили о намерении искать совместные европейские решения для урегулирования конфликта вокруг Украины.



«Сейчас особо острая ситуация возле границы между Россией и Украиной... территориальная целостность и суверенитет Украины для нас являются теми вопросами, которые не могут быть предметом переговоров», — заявила Бербок.



По ее словам, «за новое нарушение украинской государственности Россия заплатит высокую политическую и прежде всего экономическую цену». Абсолютной целью" глава МИД Германии назвала предотвращение военной эскалации. Также глава немецкого МИД отметила, что решающую роль в улаживании конфликта играют Минские соглашения.



По словам французского министра, Ле Дриан, участники "нормандского формата" по украинскому урегулированию намерены как можно скорее организовать и провести новую встречу. Также он приветствовал недавний видеосаммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, посвященный ситуации на востоке Украины.

7 декабря в режиме видеосвязи прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом. В ходе разговора Байден предупредил президента Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.



В Кремле опубликовали свою версию итогов переговоров.