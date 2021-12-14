«ДНР»: Еще 608 заболевших и 48 умерших от ковида

За минувшие сутки, 13 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 608 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 789 человек выздоровел, а 48 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 114 769 заболевших COVID-19. Из этого числа 102 076 пациентов выздоровели, а 8 802 человека умерли.



Продолжает болеть 3 891 пациент.



Кроме того, за сутки выявлено 55 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 18 человек. Всего на лечении находится 1237 пациентов с пневмониями, из них 789 на кислородной поддержке (+18 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.