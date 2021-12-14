Россия и «Л-ДНР» планируют информационную атаку на научном фронте — правозащитники

Россия и группировки «ДНР» и «ЛНР» планируют начать новый этап информационной войны, который будет направлен на научное сообщество. Об этом заявила директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова в Facebook.



«В 2022 году НВФ "ЛНР" и "ДНР" планируют начать кампанию по публикации научных статей о "сопротивлении" народа «Донбасса" так называемой "украинской агрессии". Цель этой кампании — дискредитировать Украину в международных научных кругах», — написала Ястребова.



По ее словам, «Л-ДНР» договорились через вузы и научные центры РФ о публикациях в научных журналах других стран.



«В научном плане вузы РФ уже создали легитимизацию "ДНР" и "ЛНР", многие студенты из РФ пишут статьи и дипломные работы по теме "ДНР" и "ЛНР». В 2022 РФ и "Л-ДНР" будут проводить международные круглые столы и заниматься публикациями научных статей на иностранных языках с целью вовлечь на свою сторону ученых из других стран», — отмечает правозащитница.



Она подчеркивает, что фактически это «еще один этап информационной войны, только на научном фронте».