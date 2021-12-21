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Суд на Донетчине приговорил к 8 годам тюрьмы пособницу «ДНР», которая хранила взрывчатку в муке

21 декабря 2021, 10:15

Суд на Донетчине приговорил к 8 годам тюрьмы пособницу «ДНР», которая хранила взрывчатку в муке

В Донецкой области суд приговорил 23-летнюю женщину к 8 годам заключения за содействие террористической деятельности и незаконном хранении взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как установило следствие, в октябре 2021 года злоумышленница, которая проживала в Донецке, получила от представителя группировки «ДНР» задание собирать информацию.

«Для этого она приехала в Краматорск, где осуществила фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и прилегающих территорий Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику», — рассказали в прокуратуре.

Дальше, действуя по инструкции «куратора», обвиняемая прибыла в Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями незаконных вооруженных формирований схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Как сообщается, взрывчатку злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.

По данным следствия, взрывные устройства должны были использоваться «для дестабилизации общественного порядка» на подконтрольной украинским властям территории.

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ДНР
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Донецкая область

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