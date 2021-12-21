Зеленский: У нас есть 10 шагов к быстрому миру на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ.



Об этом глава государства сказал журналистам на ежегодной конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» которая проходит в государственной резиденции «Синегора» в селе Гута Ивано-Франковской области.



«Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят про выполнение этапов Минских переговоров, мы говорим: мы готовы исполнять… Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить. Сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандского формата и США», – сказал Зеленский.



Он добавил, что готов встречаться с представителями РФ «в любом формате с любыми нашими партнерами, чтобы никто не обиделся, но я на обиды в последнюю очередь смотрю, потому мы готовы и к прямому диалогу».



Зеленский отмети, что будет напрямую звонить президенту РФ Владимиру Путину, если администрации не договорятся о диалоге.