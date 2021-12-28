Украина просит провести срочное заседание ТКГ из-за нарушения «тишины» на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует внеочередное заседание в связи с нарушением режима прекращения огня. Делегация предлагает провести заседание в среду, 29 декабря. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Украинской делегации Андрей Костин.



«Сегодня я направил письмо в адрес представителя ОБСЕ в ТКГ с предложением созвать на завтра (29 декабря – ред.) внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушением режима прекращения огня», – цитирует слова Костина «Интерфакс-Украина».

Читайте также: Украина в ТКГ запросила заседание подгруппы по безопасности

22 декабря участники ТКГ поддержали необходимость соблюдения мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе, достигнутые в июле 2020 года.



В то же время, вечером 23 декабря в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В период с 22 по 28 декабря четверо украинских военнослужащих получили ранения, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии.